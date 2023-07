Nasce una spiaggia per cani a Marina di Ragusa: ecco le regole da rispettare

Una spiaggia riservata ai cani a Marina di Ragusa. La decisione è del sindaco Peppe Cassì che ha firmato un'ordinanza riservando il tratto dell’arenile adiacente al depuratore, agli amici a quattro zampe. Una decisione presa anche in seguito alle richieste di alcuni animalisti che avevano evidenziato la necessità di consentire ai proprietari di cani, di accedere alle spiagge di Marina di Ragusa.

Con l'ordinanza, viene concesso il libero accesso ai cani iscritti all’anagrafe canina e dotati di microchip all’area che verrà indicata da una segnaletica ad hoc. I proprietaridei cani dovranno però rispettare alcune disposizioni per garantire la sicurezza e la pulizia dell’area. In particolare, sarà obbligatorio tenere i cani al guinzaglio e fargli indossare la museruola, se necessario. Inoltre, i proprietari dovranno essere dotati di palette o raccoglitori per rimuovere eventuali deiezioni dei loro animali. Queste misure sono indispensabili per garantire il rispetto dell’ambiente e la convivenza tra i visitatori e gli animali che frequentano la spiaggia.