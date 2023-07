Stefano Accorsi sbarca nuovamente in Sicilia: "Direzione vacanze"

Per il secondo anno consecutivo, l'attore Stefano Accorsi ha deciso di trascorrere le vacanze in Sicilia. Due giorni fa ha pubblicato su Facebook due foto mentre si trovava su una nave, scrivendo "Direzione vacanze". Un post che ha subito fatto fantasticare i fan che hanno cominciato a scrivere nomi di possibili mete.

Il giorno successivo c'è chi lo avrebbe visto nel Ragusano e precisamente a Scicli dove era stato proprio 12 mesi prima. Insieme alla famiglia sarebbe stato fotografato da alcuni fan in spiaggia. Accorsi si gode quindi il sole e il mare, così come si vede nello stato su Instagram, dopo le riprese di “50 km all’ora”, la nuova commedia che lo vedrà protagonista insieme a Fabio De Luigi (quest’ultimo firma anche la regia).

Si tratta di una rivisitazione italiana di 25 km/h, film tedesco diretto da Markus Goller e campione d'incassi nel 2018. Le riprese del film si sono svolte in diverse località inItalia e in particolare in Emilia-Romagna.

50 km all’ora è il secondo titolo di un accordo multi-picture tra Sony Pictures International Productions e Colorado Film. Il primo film è stato Natale A Tutti I Costi, che ha debuttato al primo posto su Netflix Italia nel dicembre 2022.