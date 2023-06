Modica, è morto don Umberto Bonincontro, sacerdote con la passione per la comunicazione

Si è spento all'età di 83 anni don Umberto Bonincontro, all'anagrafe Paolo Antonio, sacerdote noto a Modica e nel Ragusano per il suo impegno sociale e clericale. A dare la triste notizia è stato il Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo. Per circa un decennio è stato parroco del Santuario della Madonna delle Grazie e della chiesa del Santissimo Salvatore a Modica. Padre Umberto era anche giornalista, iscritto all'ordine dal 1974. Ha collaborato con giornali locali e nazionali, con emittenti radiofoniche e tv locali, con rubriche che parlavano di sociale e di religione. Il sacerdote, nato nel 1940, è stato anche direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. E' morto ieri in seguito alle complicazioni di una malattia che lo affliggeva da tempo.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Ho appreso con enorme dispiacere della morte di Don Umberto Bonincontro. Un prete colto, maestro di vita per tanti , libero, quindi scomodo, che aveva la capacità di saper ascoltare tutti ed una buona parola per tutti", scrive Romina Licciardi.

Marisa Scivoletto poche ore prima che don Umberto morisse: "Ti stavo pensando Umberto, e pensandoti rivedo parte della mia vita. 51 anni passati con te. Sei e rimarrai colui che mi ha fatto conoscere Dio, incarnandolo nell'uomo mi hai fatto innamorare di lui, sposando l'umanità tutta, con la leggerezza che solo chi ama tutti con cuore puro può fare. In questo momento, dal tuo letto d'ospedale mi arriva al cuore il tuo coraggio, la tua forza".

I funerali di don Umberto Bonincontro saranno celebrati domani 27 giugno alle 10 nel Duomo di San Pietro a Modica.