Test invalsi di Inglese, la Sicilia agli ultimi posti: Ragusa ha il punteggio più alto

Se la famiglia finlandese aveva rappresentato un campanello d’allarme, il test Invalsi 2021-22 non fa che confermare un trend molto negativo per l’Isola: Ragusa, infatti, è l’unico capoluogo siciliano con il punteggio più alto della media nazionale - fissata a 194,39 - nel test di ascolto della lingua inglese. Gli adolescenti di tutti gli altri capoluoghi hanno ottenuto punteggi più bassi della soglia media, trascinando la regione soltanto al diciannovesimo posto della classifica nazionale: tra i primi troviamo Alcamo, con un punteggio di 189, seguita da Castellammare del Golfo, Castelvetrano ed Erice.

Nel settore dell’inglese, dunque, la Sicilia si trova all’ultimo posto tra le regioni e province autonome d’Italia. Nelle classi di terza media, nella prova di ascolto in inglese, si va dagli oltre 220 punti registrati nelle province autonome di Bolzano e Trento, nonché in Friuli-Venezia Giulia, ai 184 circa dell’Isola. Il livello di competenza che gli studenti devono raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione è A2. La prova di inglese prevede la valutazione di due abilità di comprensione della lingua, la lettura e l’ascolto, che rispettivamente si svolgono con un testo di massimo 110 parole per il livello A1 e di massimo 220 parole per il livello A2, seguito da un numero di quesiti che varia da tre a otto. Per la prova di ascolto invece vengono forniti file audio sia per il livello A1 sia per il livello A2. Questi solitamente consistono nell’ascolto di un monologo o un dialogo tra persone della durata massima di due minuti.

La difficoltà riscontrata nella lingua inglese dai giovani siciliani, ultimamente, era stata sottolineata anche dall’economista e politologo Edward Luttwak che, in visita nel capoluogo siciliano lo scorso dicembre in occasione dell’evento realizzato dal l’autorità portuale della Sicilia occidentale «Noi il Mediterraneo», aveva espresso il suo disappunto: «Lo sviluppo portuale dell’Isola è sotto gli occhi di tutti - aveva detto Luttwak - adesso, però, sembra che a mancare siano le risorse. I ragazzi siciliani devono fin da subito studiare e imparare molto bene la lingua inglese, altrimenti saranno sforzi vani».

