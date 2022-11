Le Orsoline: «Rispettiamo la decisione di Suor Cristina e le auguriamo tutto il bene possibile» 

Ha fatto molto scalpore l’uscita pubblica di Cristina Scuccia, da molti conosciuta come Suor Cristina, vincitrice della seconda edizione del talent show The Voice of Italy, che, durante la trasmissione Verissimo di tre giorni fa, ha annunciato pubblicamente di aver rinunciato ai voti per potersi dedicare a tempo pieno alla carriera musicale.

A parlare adesso è Madre Carmela Distefano: «Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina - dice la Madre Generale delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia -, siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera».

