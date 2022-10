A Ragusa arriva Paola Sanguinetti, soprano che ha duettato con Bocelli

In visita a Ragusa, Paola Sanguinetti, soprano che ha duettato con Bocelli. Ad accompagnarla l'assessore allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono, tra le vie dei tesori di Ibla e Ragusa, al castello di Donnafugata e a Marina di Ragusa.

La collaborazione di Paola Sanguinetti con Andrea Bocelli inizia subito dopo il trionfo di quest’ultimo al Festival di Sanremo, nel 1994, in occasione di un concerto a Castrocaro. Negli anni successivi il tenore diventerà famoso a livello internazionale, e dal 1997 Paola Sanguinetti si affianca a Bocelli in varie tournée in Italia e nel mondo.

Paola Sanguinetti ha studiato musica al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e ha proseguito frequentando l’Accademia lirica internazionale di Katia Ricciarelli. Nel 1994 ha vinto il concorso nazionale “Mattia Battistini” di Rieti.

È stata la protagonista di diverse opere liriche, quali La cambiale di matrimonio, L’elisir d’amore, La bohéme, Pagliacci, La traviata di Verdi, Il Tabarro, Suor Angelica, Le nozze di Figaro, Tosca. È stata donna Elvira nel Don Giovanni, Desdemona in Otello, Leonora nel Trovatore, Adriana Lecouvreur nell’omonima opera di Cilea.

Dal repertorio sacro ha interpretato i Carmina Burana di Orff, la Petit Messe Solennelle di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi, I Vesprae Solennes De Confessore e il Requiem di Mozart. Sotto la direzione del Maestro Romano Gandolfi, con l’orchestra “I virtuosi di Praga” e il Prague Chamber Choir ha partecipato all’esecuzione in prima assoluta dell’oratorio la Divina Provvidenza del compositore contemporaneo Narciso Sabbadini.

Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al suo fianco nei Tour in Europa, Nord America, America Latina, Emirati Arabi, Asia, Australia, Nuova Zelanda, Israele, oltre che in numerosi concerti in Italia.

"Registriamo un flusso notevole di visitatori a Ragusa anche fuori dall'alta stagione e chiunque viene fa l'elogio della città, del decoro, dell'immagine che Ragusa offre anche in termini di spirito civico e di comunità - dice l'assessore Giovanni Iacono – e siamo lusingati quando vengono visitatori celebri ed importanti testimoni dell'eccellenza Italiana all'Estero come lo è il soprano Paola Sanguinetti che insieme al grande tenore Andrea Bocelli, incantano gli spettatori nei teatri e nei palcoscenici che in ogni parte del mondo se li contendono”.

Paola Sanguinetti ha alloggiato a Ragusa per diversi giorni ed è rimasta ammaliata dalle bellezze della città e di tutto il barocco Ibleo e non è escluso di rivederla presto per un concerto.

