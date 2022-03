Torna la Via Crucis vivente nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa

“La croce di Cristo abbracciata con amore non porta mai alla tristezza, ma alla gioia di essere salvati e di fare quel che ha fatto Lui nel giorno della sua morte”. Con le parole di Papa Francesco, la parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa annuncia la terza edizione della Via Crucis vivente. E’ in programma domenica 10 aprile, in occasione della domenica delle Palme, a partire dalle 16. Il ritorno della rappresentazione, giunta alla terza edizione, dopo due anni di fermo a causa della pandemia. “Un ritorno fortemente voluto dai nostri parrocchiani – afferma il parroco, il sacerdote Marco Diara – e ora possibile alla luce del decreto vescovile pubblicato proprio in queste ultime ore. Naturalmente, ci sarà il pieno rispetto di tutte le precauzioni anticovid per fare in modo che questi momenti possano essere vissuti dai fedeli in piena sicurezza. E, in ogni caso, il nostro sarà un momento da vivere in piena intimità, con la consapevolezza di fornire un’occasione di riflessione spirituale profonda in un periodo, segnato, purtroppo, dai venti di guerra, in cui è necessario comprendere quale sarà il destino futuro dell’umanità”. La Via Crucis vivente si snoderà per le vie del quartiere. La partenza è prevista da via Bellarmino e l’arrivo sulle scalinate della chiesa, in via Sacro Cuore. Protagonisti saranno i giovani ma anche alcuni adulti della comunità che faranno così rivivere i “quadri” della Passione del Signore. “E’ una scommessa molto importante – aggiunge ancora il parroco – quella che, come comunità, ci siamo intestati. Stiamo ripartendo con gli appuntamenti di richiamo e, per l’occasione, stiamo cercando di proporre una tradizione speciale. E’ per questo motivo che intendiamo coinvolgere i fedeli che hanno riaccolto con notevole entusiasmo la possibilità di dare vita a un appuntamento molto particolare”.

