Diva Agata protagonista a The Voice, la vittoriese canta insieme ad Orietta Berti: il video dell'esibizione

Agata Mongiovì Bonafè, detta Diva Agata, è una delle protagonista dell'edizione di The Voice Senior 2021, trasmissione condotta da Antonella Clerici, su Rai1. La 60enne di Vittoria, vive a Wiesbaden, in Germania, ma è rimasta legata alla sua Sicilia. Ha vissuto e lavorato per anni in Germania, dove si esibiva nei suoi ristoranti e ha partecipato anche al The Voice tedesco.

Ieri sera, Diva Agata, che è cugina dello scultore vittoriese Arturo Di Modica, morto all'inizio del 2021, si è esibita insieme ad Orietta Berti e le due hanno cantato tra gli applausi del pubblico. Emozionante il duetto, con Diva Agata commossa e al tempo stesso felice di aver potuto esibirsi insieme ad Orietta Berti.

