Lascia Melbourne e torna in Sicilia per coltivare le mandorle. La storia di una insegnante

Da Monterosso Almo, in provincia di Ragusa, alla grande metropoli australiana per uno stage di perfezionamento della lingua inglese e dopo sei anni di esperienza a Melbourne, come insegnante di madre lingua, torna alle origini come imprenditrice agricola.

È la storia, raccontata da Marcello Digrandi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, di Rossella Scollo, 34 anni appena compiuti.

La donna, insieme al marito australiano e al figlio ha deciso di trasferirsi sulle pendici del Monte Lauro e coltivare le mandorle. "C’era il desiderio di ritrovare una dimensione più consona al nostro modo di fare – racconta Rossella Scollo - di riabbracciare le tradizioni più autentiche, di ritrovare il gusto e il piacere della nostra campagna iblea".

