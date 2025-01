Asp Ragusa, in arrivo cinque nuovi medici anestesisti

Cinque nuovi medici anestesisti sono in arrivo all’Asp di Ragusa per effetto di un concorso a tempo indeterminato concluso lo scorso novembre e dell’inserimento dell’Azienda nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Anestesia rianimazione, Terapia intensiva e del dolore.

«Attingendo a graduatorie già aperte - spiega inoltre il direttore generale Giuseppe Drago - abbiamo recuperato un’altra unità per l’ospedale di Modica. Lo sforzo è massimo perché siamo consapevoli dell’importanza che i medici anestesisti ricoprono per lo svolgimento dell’attività chirurgica e, contestualmente, per abbattere le liste d’attesa. Le ultime iniziative, a partire dalla convenzione con l’università Kore che apre anche importanti scenari di formazione, ricerca e innovazione tecnologica, ci hanno permesso di fare notevoli passi avanti, consapevoli che è necessario un ulteriore sforzo per garantire l’intero fabbisogno aziendale».