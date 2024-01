Donazione di Unicredit: la Samot di Ragusa compra apparecchiature mediche

Grazie alla donazione di Unicredit, la Samot Ragusa ha potuto acquistare apparecchiature mediche che consentiranno di effettuare l’emogasanalisi presso il domicilio degli assistiti. La onlus offre un servizio di cure palliative domiciliari in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale e in convenzione con le Aziende sanitarie provinciali di Ragusa, Siracusa e Trapani.

L’utilizzo degli analizzatori portatili, che Samot Ragusa ha acquistato nelle scorse settimane grazie alla donazione di Unicredit, permetterà di eseguire l’Emogasanalisi a domicilio in maniera semplice e rapida, con un riscontro immediato per il paziente e senza il coinvolgimento delle diverse strutture richieste per l’esame tradizionale, assicurando che il risultato sia rapidamente valutato dal medico specialista per il successivo eventuale iter di prescrizione dell’ossigenoterapia.

«Unicredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio - sottolinea Salvatore Malandrino, responsabile per la Sicilia di Unicredit - fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UnicreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. Dal 2011 a oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre due milioni e trecentomila euro a circa 200 progetti di onlus che operano nell’isola».

«La donazione di Unicredit alla nostra associazione - afferma Daniela Di Noto, rappresentante legale della Samot Ragusa Onlus - ci permetterà di essere ancora più vicini ai bisogni dei pazienti e alle loro famiglie, in un momento così delicato quale è l’esperienza della malattia. L’impiego degli analizzatori portatili garantirà una gestione più dinamica dell’assistenza e del ricorso all’ossigenoterapia a vantaggio esclusivo degli assistiti».

La notizia arriva pochi giorni dopo un post sulla pagina Facebook di Samot Ragusa con il quale si raccontava delle stelle di Natale donate all'hospice di Ragusa e all'hospice di Modica, in un gesto definito di solidarietà e affetto. «Le stelle di Natale - ha scritto Samot Ragusa - non sono solo splendidi fiori tradizionali di questo meraviglioso periodo dell'anno, ma portatrici di significati profondi e di speranza. Con questa donazione, vogliamo avvolgere gli ospiti e il personale degli hospice con un abbraccio simbolico, affinché possano sentirsi circondati dall'amore e dalla serenità durante questa festa. Ringraziamo di cuore tutti coloro che rendono possibile il nostro impegno, permettendoci di estendere la nostra mano amica a chi ne ha più bisogno. Insieme, possiamo fare la differenza e rendere il Natale un momento di condivisione e solidarietà».

Nella foto il ringraziamento per le stelle di Natale donate ai due hospice