Allarme Covid nelle scuole ragusane, quasi cento positivi: mappa del virus

Sono al momento 96 i ragazzi, tra la scuola dell’infanzia, scuole elementari e gli istituti superiori del Ragusano, positivi al Covid 19. I dati riguardano tutti i distretti sanitari di Ragusa, Modica e Vittoria e fotografano la situazione dei contagi delle scuole nel Ragusano. Sono 11 le scuole interessate nel Distretto di Ragusa che comprende i comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Giarratana, Monterosso e Chiaramonte mentre risultano essere 7 gli istituti del Distretto di Modica che comprende Modica, Pozzallo, Scicli e Ispica. Le scuole interessate nel Distretto di Vittoria che oltre a Vittoria include Acate e Comiso, sono tre. Mentre i dati del distretto di Ragusa e Modica sono aggiornati al 26 novembre, ad Acate i dati sono fermi all’11 novembre e al 24 tra Comiso e Vittoria.

Nel Distretto di Ragusa, conteggiando i dati degli istituti sono 41 i contagiati nelle scuole: a Ragusa c'è un caso alla Mariele Ventre (primaria); 4 casi al Galileo Ferraris (3 alla centrale e 1 Majorana); 8 casi alla Francesco Crispi (6 Stesicoro e 2 alla centrale); 1 caso alla Palazzello (scuola infanzia); 2 al Fabio Besta; 2 alla Vann'Antò (1 alla centrale e 1 al G.B.Marini di Ibla); 3 casi al Vico-Gagliardi-Umberto I (2 Vico e 1 Gagliardi); 6 alla Quasimodo (1 centrale e 5 Marina di Ragusa); 5 casi alla Maria Schininà (1 primaria e 4 secondaria). A Santa Croce Camerina, 6 positivi al plesso Psaumide (riguardano alunni e docenti). A Giarratana 2 positivi al comprensivo Capuana; Monterosso 1 positivo al comprensivo Capuana.

Nel Distretto di Modica sono 48, la situazione più preoccupante riguarda Modica 34 positivi (31 alunni e 3 docenti) alla scuola Piano del Gesù (uno dei quali della scuola di via Loreto); 1 positivo alla scuola Santa Marta. A Pozzallo, al plesso De Amicis ci sono 3 positivi; all’istituto La Pira sono 2 (tra cui un docente); 2 positivi anche al Palamentano-Rogasi che invece è scuola dell’infanzia. A Ispica, 4 positivi alla scuola superiore Curcio.

Per il Distretto di Vittoria, i numeri potrebbero invece non rispecchiare la situazione attuale, dal momento che ad Acate i dati sono fermi all’11 novembre con 0 contagi e stessa cosa per Vittoria dove i dati sono fermi al 23 novembre e segnano anche in questo caso 0 contagi. A Comiso, invece al Primo circolo didattico, c'è un positivo; 1 al liceo Carducci e 5 alla scuola De Amicis.

Nel Ragusano in generale, sono aumentati i ricoveri; su 371 casi totali, 353 sono i positivi in isolamento domiciliare, 11 i ricoveri, 5 in residenza Covid e 2 in foresteria. Solo l’ospedale Giovanni Paolo II al momento ha malati Covid: sono 10 in Malattie infettive (5 residenti e 5 da fuori provincia); 1 è in area grigia. I contagi per Comune: Acate 8, Chiaramonte 1, Comiso 36, Giarratana 6, Ispica 25, Modica 110, Monterosso 1, Pozzallo 16, Ragusa 109, Santa Croce 18, Scicli 11, Vittoria 12.

© Riproduzione riservata