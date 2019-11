Irccs Bonino Pulejo, un nuovo centro inaugurato a Scicli: è il quinto in Sicilia

Da ieri il centro satellite dell'Irccs di Messina Bonino Pulejo, in provincia di Ragusa, è diventata realtà. Si tratta del quinto centro in Sicilia. All'interno vi sono due palestre, una per riabilitazione robotica guidata con sofisticate e moderne attrezzature, stanze di degenza per i pazienti, spazi per gli ambulatori e per i servizi. I posti letto sono ventiquattro.

Il centro è stato costruito all'interno del padiglione H dell'ospedale Busacca che diventa una struttura sanitaria di riabilitazione e di ricerca ad alto livello.

