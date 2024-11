Regione, stanziati 3 milioni per potenziare l'aeroporto di Comiso

La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro destinato a potenziare l’aeroporto di Comiso, con l’obiettivo di incrementare il traffico passeggeri e di rafforzare la posizione strategica dello scalo, sia a livello nazionale che internazionale.

Questo intervento rappresenta un’opportunità per attrarre nuove compagnie aeree e portare a un aumento sostanziale del numero di passeggeri, posizionando l’aeroporto come punto di riferimento competitivo. Lo dice la Sac che gestisce lo scalo ragusano.

Sac prosegue con i piani per l’area Cargo di Comiso, con i servizi di progettazione già affidati e un periodo di completamento previsto in 45 giorni. La sindaca di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari, ha evidenziato l’importanza di questo investimento per la città e l’intero Sud-Est siciliano, affermando: «La misura adottata dalla Regione rappresenta un passo cruciale per lo sviluppo della nostra comunità.

L’espansione dello scalo garantirà migliori collegamenti e nuove opportunità sia per il turismo che per il commercio, consolidando l’identità del territorio e rendendo la mobilità più moderna e accessibile. Inoltre, i lavori per l’Ufficio Merci sono in fase avanzata di pianificazione e si prevede la consegna entro la fine dell’anno.