Asp di Ragusa, Sara Lanza è la nuova direttrice sanitaria

Il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, ha proceduto al completamento della governance aziendale, nominando il direttore sanitario e il direttore amministrativo: si tratta, rispettivamente, della dottoressa Sara Lanza e del dottor Massimo Cicero. Ambedue sono presenti nei relativi elenchi dei candidati idonei, pubblicati dall’assessorato regionale per la Salute a seguito di regolare procedura di selezione, ed assumono l’incarico per i prossimi tre anni.

Sara Lanza, classe ’66, nata a Caltagirone, è l’attuale direttrice della Unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione degli ospedali riuniti di Comiso/Vittoria. Da luglio 2021 è direttore del Dipartimento geriatrico-riabilitativo dell’Asp. Laureata in Medicina e Chirurgia, è specializzata in Fisiatria e Neurologia. Massimo Cicero, classe ’68, originario di Ispica, dirige invece il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale Dell’Azienda sanitaria provinciale dal 2015. È laureato in Economia e Commercio e, per l’Asp di Ragusa, si è occupato di bilanci, contabilità e gestione finanziaria.