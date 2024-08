La denuncia del sindaco di Pozzallo, Ammatuna: «Non c'erano sanitari alla guardia medica»

«Decine di turisti si sono presentati oggi, anche per banali patologie o per una semplice prescrizione, al Pte e alla guardia medica infermieristica di Pozzallo. Non era presente nemmeno l’ombra di un medico e molti di loro non sapevano a chi rivolgersi e sono stati costretti a recarsi al Pronto Soccorso di Modica intasandolo ulteriormente».

La denuncia è di Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, in provincia di Ragusa. «Questa è una sanità da terzo mondo, allo sfascio che non tutela la salute dei cittadini - ha aggiunto Ammatuna -. Se non si è in grado di gestire nemmeno servizi sanitari così elementari, ci si chiede, che ci stanno a fare gli amministratori di un’azienda sanitaria provinciale sempre più allo sbando?».