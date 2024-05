Ragusa, rinasce un'area allo Scalo Merci: inaugurato un parco urbano

Un nuovo spazio verde per il capoluogo ibleo. Stamani è stato inaugurato il nuovo giardino che l’amministrazione comunale di Ragusa ha voluto realizzare all’interno dell’ex Scalo Merci attraverso un progetto complessivo di riqualificazione urbana. L’area, un tempo destinata a uso ferroviario, è stata trasformata in uno spazio verde moderno e accogliente, grazie al finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica secondo il Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, intervenendo durante il momento inaugurale assieme all’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida e alle autorità, ha evidenziato il profondo cambiamento operato: «È rimasto un binario, a memoria della storia di questo luogo; è rimasta l'antica palazzina ferroviaria, che diventerà uno spazio commerciale a disposizione di attività private tramite il bando già pubblicato. Ma cemento, pietrisco e ferro di quella che era un’area brulla, hanno lasciato spazio al verde. Se una parte dell’ex scalo merci sta diventando la nuova stazione dei bus, il luogo in pieno centro, confortevole e moderno in cui arriveranno flussi turistici e non, un’altra parte è già diventata giardino».