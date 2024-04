Vittoria, lutto cittadino per i funerali del consigliere comunale morto: donati gli organi

Lutto cittadino a Vittoria per la morte del consigliere comunale Giuseppe Cannizzo. Aveva 70 anni, era medico di famiglia ed era andato in pensione nel febbraio scorso. Il 12 aprile era rimasto vittima di un incidente domestico, era caduto da una scala mentre stava per raccogliere dei limoni da un albero nel giardino limitrofo alla sua abitazione. Era caduto a terra, battendo violentemente la testa. Da due settimane era ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi ed è stato prelevato il fegato, che è andato all’Ismett di Palermo.

Cannizzo era stato eletto nell’ottobre 2021 nella lista civica «Aiello sindaco». Da sempre vicino alle posizioni del primo cittadino, qualche anno fa era stato iscritto al Pd. Il suo nome era circolato come possibile candidato alla presidenza del consiglio. Di recente, aveva aderito al movimento politico «Territorio» insieme a Biondo. Al suo posto, in Consiglio comunale, subentrerà Giannella Iabichella, prima dei non eletti nella lista «Aiello sindaco».