Da Modica a Cefalù, sette comuni siciliani fra gli 11 premiati per la lotta alla plastica

Sette comuni siciliani fra quelli premiati a livello nazionale per avere adottato politiche contro l’uso della plastica a salvaguardia dell’ambiente. Ad ottenere il premio «Comune Plastic Free», il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in questa terza edizione sono stati 111 comuni Italiani. In Sicilia hanno ottenuto le due tartarughe, su un massimo di tre, Modica (Ragusa) e Santa Teresa di Riva (Messina). Premiati anche Avola (Siracusa), Belpasso (Catania), Cefalù (Palermo), Castelvetrano (Trapani) e Favara (Agrigento). La premiazione è avvenuta a Milano.

I Comuni hanno superato una valutazione basata su 23 punti suddivisi su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. Sette i comuni che hanno ricevuto il massimo riconoscimento di tre tartarughe: Ferrara, Borgo Virgilio (Mantova), Legnago (Verona), Mogliano Veneto (Treviso), Tortora (Cosenza), Termoli (Campobasso) e Bacoli (Napoli).