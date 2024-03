Non più Ravenna: assegnato il porto di Pozzallo alla nave col cadavere del diciassettenne

Dopo le polemiche e le accuse della Ong, è stato assegnato il porto di Pozzallo alla Sea Watch 5, con a bordo 50 migranti ed il cadavere di un diciassettenne. Inizialmente alle nave era stato indicato di dirigersi a Ravenna. Sea Watch aveva protestato per un ritardo nei soccorsi (provocando la replica contraria della guardia costiera) e aveva definito inumana la decisione di fare viaggiare la nave per 4 giorni per raggiungere Ravenna.