Exploit di Cassì a Ragusa, confermato con il 63% dei voti: non me lo aspettavo

«Non me l’aspettavo con queste proporzioni. La città ha apprezzato il lavoro compiuto in questi anni. Con i cittadini si è instaurato in questi anni un rapporto di empatia. Questa è una città che ha delle qualità uniche. Abbiamo amministrato con onestà e trasparenza».

Si esprime così Giuseppe Cassì, sindaco uscente di Ragusa, confermato alla guida del Comune con il sostegno di cinque liste civiche.

Tutti gli altri candidati hanno preso atto dell’esito del voto e si sono complimentati con Cassì per il risultato oltre ogni aspettativa, il 63%, quando ancora mancano poco meno della metà delle sezioni da scrutinare.

Staccati di oltre 40 punti gli altri candidati: Riccardo Schininà al 18,1% (cenotrsinistra), Giovanni Cultrera (centrodestra) al 10% , Sergio Firrincieli (M5s) al 8,4%.

© Riproduzione riservata