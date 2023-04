I voli Ryanair sospesi a Comiso, il prefetto di Ragusa: «Danno per l'economia»

«L’incomprensibile decisione unilaterale da parte della società Ryanair, unico vettore presente nell’infrastruttura aeroportuale di Comiso» di sospendere i voli nella scalo del Ragusano, «determinerebbe» pregiudizi severi non solo al principio costituzionale del diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini, ma anche un vulnus alla crescita economica, sociale e turistica di un importante e strategico ambito territoriale della Sicilia Orientale». Lo scrive la Prefettura di Ragusa, «stigmatizzando l’iniziativa» della compagnia aerea low cost, convocando una riunione sul tema per le 15 alla presenza dei sindaci di Ragusa e Comiso e di rappresentanti di diverse associazioni territoriali.

Sulla vertenza Ryanair è intervenuto anche il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, alla convention di Fi a Palermo. «Ryanair ha tagliato i voli da Comiso, è un fatto grave, un gesto pesante. Allontana il rapporto tra il mio governo e questa compagnia. Ryanair, come Ita, mi voleva incontrare ma io ho risposto che sarei stato disponibile a patto che la compagnia mi avesse garantito la riduzione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia. La politica di incentivare un vettore privato dando un contributo fino a che punto viola la concorrenza e mette il territorio in difficoltà? Sta succedendo? Lavoreremo su questo».

© Riproduzione riservata