Aeroporto di Comiso, Aeroitalia subentrerà a Ryanair dal 15 maggio

«Dal prossimo 15 maggio Aeroitalia subentrerà a Ryanair per i collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Comiso». Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a seguito di un colloquio telefonico con Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia. La decisione dopo l'annuncio della compagnia irlandese di voler sospendere i voli da e per lo scalo di Comiso.

Le tratte aeree saranno Comiso-Bergamo, Comiso- Roma Fiumicino e Comiso-Forlì. Da lunedì nel sito www.aeroitalia.com i voli saranno aperti alla vendita. Stamane il presidente della Regione aveva stigmatizzato il taglio dei voli della compagnia irlandese da e per lo scalo del Ragusano, definendolo «un fatto grave, un gesto pesante».

La Sac: «Lavoriamo per garantire allo scalo una maggiore e migliore offerta»

Il presidente e l’amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi, in una nota congiunta, esprimono «un sentito ringraziamento al presidente della Regione, Renato Schifani, per il sostegno continuo e determinante che ha mostrato nei confronti della rete aeroportuale Catania-Comiso». «In particolare - aggiungono - per aver contribuito alla buona riuscita dell’operazione portata avanti con la compagnia Aeroitalia per garantire i collegamenti dello scalo ragusano con Roma, Bergamo e Forlì, dopo la cancellazione dei voli operati da Ryanair». «Da tempo Sac - prosegue la nota della società che gestisce gli scali di Comiso e Catania - insieme alla stessa Aeroitalia e ad altri vettori sta lavorando per garantire una maggiore e migliore offerta da e per l’aeroporto di Comiso, e la pronta attivazione del Governo regionale a sostegno anche di queste iniziative dimostra ancora una volta la vicinanza del presidente Schifani al comparto aeroportuale della Sicilia orientale. Gli importanti collegamenti che, dal 15 maggio, saranno riattivati da Comiso garantiranno la mobilità di un’ampia fetta di siciliani e, in particolare, i flussi turistici che attendiamo numerosi nei prossimi mesi. Ringraziamo inoltre la compagnia Aeroitalia e il suo amministratore delegato, Gaetano Intrieri, per la pronta risposta e disponibilità».

