Marina di Modica, villetta confiscata destinata all'accoglienza di donne vittime di violenza

Un bene confiscato alla mafia sarà destinato all’accoglienza delle donne vittime di violenza. Una villetta situata a Marina di Modica, nella zona balneare, verrà consegnata al comune di Modica che a sua volta, provvederà ad assegnarlo, mediante un bando pubblico, a chi presenterà un progetto per questa finalità. La cerimonia di consegna al comune da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità si svolgerà domani alle 11, a Marina di Modica. L’obiettivo della Prefettura che nel 2021 ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica è quella di promuovere “azioni concrete a tutela della libertà della donna, purtroppo spesso vittima di atti di violenza».

Saranno presenti il Procuratore di Ragusa, Fabio D’Anna, il presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, i vertici delle forze dell’ordine, i componenti del Nucleo di Supporto costituito presso la Prefettura ed un rappresentante dell’Associazione “Libera». Sono stati invitati anche i rappresentanti delle associazioni che fanno parte della rete anti-violenza, che possono essere interessate a partecipare al bando. All’ingresso della villetta sarà sistemata una targa che la identificherà come «bene confiscato alla criminalità organizzata». Inoltre, verrà piantumato un alberello di mimosa .

