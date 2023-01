Addio a Enzo Manenti, ex sindaco di Scicli ed ex presidente della provincia di Ragusa

È morto oggi a Scicli, dopo lunga malattia, Enzo Manenti, stimato medico, ex sindaco di Scicli ed ex presidente della Provincia di Ragusa. Aveva 84 anni. Manenti era molto conosciuto non solo a Scicli ma in tutto il Ragusano: è stato primario all'ospedale Busacca di Scicli e poi al Maggiore di Modica.

Manenti fu protagonista di una lunga stagione politica, esponente democristiano per più di trent'anni. Fu sindaco di Scicli nel biennio 1984-1985 e nel triennio 1986-1989.

