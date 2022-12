Ragusa, è morto Alfredo Gurrieri ex deputato e assessore regionale agli Enti Locali

Lutto nel mondo della politica siciliana. È morto, a Ragusa, Alfredo Gurrieri, politico democristiano, deputato regionale all'Ars nella legislatura 1991-96, eletto con 21.700 preferenze. Aveva 77 anni, era laureato in Giurisprudenza ed era stato capo del Servizio amministrativo dell'Usl 23 di Ragusa.

Un politico che si è speso per la provincia di Ragusana: è stato consigliere e assessore alla Provincia Regionale di Ragusa, parlamentare regionale all'Ars e, nella XI legislatura, venne nominato assessore regionale agli Enti Locali. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di manager della Sanità in provincia di Siracusa per due mandati.

Il suo primo collaboratore è stato l'attuale onorevole Nello Dipasquale che, affranto, lo ha voluto ricordare su Facebook: «Apprendo con enorme dispiacere della morte dell'on. Alfredo Gurrieri. Politico serio, onesto e leale, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, dell'area dell'on. Giummarra e dell'on. Gullotti. Ha ricoperto diversi ruoli nel nostro territorio e non solo: è stato consigliere e assessore alla Provincia Regionale di Ragusa, parlamentare regionale all'Ars e assessore regionale agli Enti Locali nella XI legislatura. È stato manager della Sanità in provincia di Siracusa per oltre due mandati. È una grande perdita, oltre che per la sua famiglia, per la provincia di Ragusa e per me che ho avuto il privilegio e la fortuna di averlo come mio punto di riferimento durante la mia crescita politica. Un grandissimo abbraccio ai suoi cari. Ciao Alfredo».

