Comiso, grazie alle telecamere 245 multe a chi sporca le strade: «E le faremo pagare»

A Comiso 245 sanzioni elevate per un incasso totale di ventimila euro con il progetto di videosorveglianza per la tutela ambientale e il contrasto all’abbandono dei rifiuti. «Il rispetto delle regole e la tutela ambientale - dichiara l’assessore comunale alla polizia locale, Dante Di Trapani - sono tra i punti fondamentali di questa amministrazione».

Per l’assessore, «lo scetticismo di alcuni, nel pensare che le sanzioni elevate rimangano lettera morta e che i trasgressori alla fine non paghino, è un concetto errato. Grazie infatti al progetto di videosorveglianza volto a contrastare l’abbandono illegittimo di rifiuti sul suolo comunale, sono state elevate dagli agenti di polizia locale, 245 sanzioni per un incasso di circa ventimila euro». Le sanzioni sono state elevate grazie ad una forma mista di controlli che comprende sia i sistemi di videosorveglianza, sia i servizi misti di pattugliamento in borghese.

«I numeri - continua l’assessore Di Trapani - mettono in rilievo un’attenzione crescente verso l’ambiente perché ogni amministrazione che si rispetti ha il dovere di tutelare quella stragrande maggioranza di cittadini che, diligentemente, rispetta le regole sul conferimento dei rifiuti ma che, purtroppo, a volte paga il senso di inciviltà di una minoranza ancora refrattaria che, tuttavia, va perseguita». Inevitabili i ringraziamenti ai vigili.

«Posso solo fare un plauso - conclude l’assessore - alla polizia locale di Comiso, al comandante, sia l’avvocato Comitini che ha avviato questo progetto, sia il nuovo comandante, il dottor Salvatore Giardina per la continuità in merito, perché ad oggi, i numeri sono importanti. L’impegno in questo senso continuerà e ci vedrà ancora in prima linea contro i trasgressori».

