Riqualificazione energetica a Ragusa: al via lavori per 1,5 milioni in 160 strade

Lavori per quasi un milione e mezzo di euro a Ragusa per la riqualificazione energetica. “Sono oltre 160 le strade, urbane e nelle contrade - ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì - interessate dal terzo stralcio dei lavori che hanno preso avvio in questi giorni. Gli interventi, che prevedono la sostituzione di pali e corpi illuminanti, miglioreranno decoro e sicurezza del nostro vasto territorio, oltre a consentire un bel risparmio in termini di costi energetici, aspetto ogni giorno più attuale. Con un altro appalto, da 300.000 euro, si procederà anche all’installazione di nuovi pali in zone oggi sprovviste”.

Una grande cifra quella messa in campo che comunque non basterà ad effettuare gli interventi in tutta Ragusa. "Ovviamente mancheranno delle strade meritevoli di uguali interventi - ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida - ovviamente non si può pensare di rifare tutta l’illuminazione della città in un solo momento, ma credo di poter dire che siamo di fronte a un intervento strutturale di grande portata, che migliorerà sensibilmente la qualità di vita di migliaia di famiglie”.

