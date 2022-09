Lutto a Scicli, è morto l’ex assessore comunale Mario La Rocca

Lutto a Scicli per la morte di Mario La Rocca, ex assessore comunale, deceduto all'età di 74 anni. La Rocca si è spento all'ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica dopo una lunga malattia.

Amministratore agli inizi degli anni ’90, prima con il Pci e successivamente del PdS, ha avuto la delega ai Servizi sociali nel 1990 e nel 2006 per due anni alle Politiche alla persona. Oltre alla carriera politica è stato ufficiale dell’Aeronautica militare e assicuratore. Lunedì 12 settembre, alle ore 10, si terranno i funerali nella chiesa del Carmine.

"Ho appreso la triste notizia della morte di Mario La Rocca - scrive il sindaco di Scicli, Mario Marino -. Due volte assessore ed a lungo impegnato in politica, verrà ricordato per il suo impegno amministrativo, sociale e politico a favore dei più deboli e per aver donato a Scicli una visione della Cosa Pubblica che desse piena dignità agli ultimi. La città piange la perdita di uno dei suoi figli più autorevoli ed apprezzati. A nome della città di Scicli e dell'Amministrazione comunale, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di Mario La Rocca".

