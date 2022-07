Ztl estiva a Marina di Ragusa, il via nel weekend: ecco gli orari

Sabato (16 luglio) e domenica (17 luglio) prenderà avvio la Ztl a Marina di Ragusa secondo le modalità e gli orari (dalle 20.00 alle 03.00), già attuati negli scorsi anni. L'annuncio arriva dall’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Ragusa, Ciccio Barone.

"La limitazione al traffico, concordata con residenti e attività commerciali per evitare che la frazione sia congestionata dalle auto - spiega Barone - , sarà attiva nei fine settimana e, dal 9 al 16 agosto, tutti i giorni. I pass già emessi saranno ancora validi mentre chi avesse necessità di richiederne di nuovi potrà scaricare il modulo sul sito web del Comune di Ragusa, o per attività commerciali o per residenti, e inviarlo all’indirizzo mail passmarinarg@comune.ragusa.it".

"I primi giorni di attuazione della Ztl - puntualizza l'assessore comunale - saranno caratterizzati da tolleranza e buon senso; l’obiettivo non sarà certamente quello di emettere sanzioni, ma di educare a un cambiamento che, sebbene sarà in linea con quanto già attuato lo scorso anno, necessiterà di un certo periodo di adattamento".

