Marina di Ragusa, scatta il divieto: niente acqua potabile

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, con propria ordinanza, ha disposto il «divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua», a Marina di Ragusa, nei quartieri di Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, Scalo Trapanese e sino a via Pescara e zone limitrofe, fino a nuova disposizione.

L’utilizzo dell’acqua è consentito solo per uso igienico sanitario. L’ordinanza è stata firmata dopo i campionamenti e gli esiti delle analisi effettuate in autocontrollo sulla rete di distribuzione idrica di Marina di Ragusa, dove sono stati riscontrati parametri difformi ai requisiti di legge e valori non conformi di nitrati.

