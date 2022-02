Via ai lavori contro le inondazioni in dell’Arno-Viale Papa Giovanni XXIII a Pozzallo

Si è conclusa la terza gara per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico della zona via dell’Arno-Viale Papa Giovanni XXIII di Pozzallo. Dopo le prime due gare, già affidate, riguardanti i quartieri di Raganzino e via dello Stadio, per un importo di 1 milione di euro la prima e di 500.000 € la seconda, nella giornata odierna sono stati affidati alla ditta “Penta Costruzione Soc. Coop.” i lavori di mitigazione ambientale di via dell’Arno e Viale Giovanni XXIII per un importo di 1 milione di euro. La ditta affidataria ha offerto un ribasso del 30,3356%. Verrà realizzata una vasca di laminazione nella piazzetta posta tra via dell’Arno e Viale Papa Giovanni XXIII, che avrà il compito di raccogliere parte delle acque provenienti anche dalle relative traverse in modo da alleggerirne la portata e le acque immesse sul canalone esistente della via dell’Arno. Ne da notizia il sindaco Roberto Ammatuna.

Altro intervento previsto è la realizzazione di un canalone supplementare che intercetti le acque che si riversano sulle vie Alfieri e Galilei trasportandole separatamente allo sbocco del canalone di via dell’Arno fino all’arenile Pietrenere, evitando così un ulteriore apporto al canalone esistente in modo da alleggerire e ridurre la portata di quest’ultimo. La consegna dei lavori sarà effettuata a seguito di tutte le verifiche dettate dalle vigenti normative, prevedendo 60 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. I tempi di esecuzione dei lavori sono previsti entro 9 mesi dalla data del loro inizio.

Nei prossimi mesi saranno espletate altre 3 gare di appalto per complessivi 2 milioni e mezzo di euro che interesseranno altre zone del territorio comunale per mitigare i danni e gli allagamenti provocati dai sempre più frequenti eventi meteorologici avversi, caratterizzati da piogge abbondanti e conseguenti allagamenti. Nel corso dei prossimi mesi inoltre, sarà effettuata un’altra gara per affidare la progettazione complessiva di opere che riguarderanno ancora il dissesto idrogeologico per complessivi 670.000 €. Tutti i lavori e le progettazioni sono finanziate dal Governo Nazionale. Il sindaco Roberto Ammatuna: un dovere lavorare per la messa in sicurezza del territorio e garantire maggiore serenità a tutti noi pozzallesi.

© Riproduzione riservata