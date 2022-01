Vittoria, la coordinatrice di FdI: «Ascensore guasto, uffici Urbanistica negati ai disabili»

Accessibilità negata negli uffici comunali di Vittoria. A denunciarlo è la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Monia Cannata che segnala il mancato funzionamento dell’ascensore posto nella sede dell’ex tribunale ove hanno sede, tra gli altri, gli uffici della direzione Urbanistica.

«Uffici Urbanistica vietati - dice - per chi ha una disabilità. Sembra assurdo ma ancora accade a Vittoria – senza avvisi né giustificazioni – in un ufficio pubblico che ha un ascensore non funzionante e nemmeno un cartello di scuse per gli utenti. Chiediamo che l’amministrazione chiarisca e, soprattutto, che ripristini immediatamente la funzionalità dell’ascensore perché non si possono negare i diritti ai cittadini. Dopo aver chiuso l’Urp per giorni e giorni, negando trasparenza, adesso l’amministrazione Aiello chiude gli uffici con barriere architettoniche e ascensori guasti. La scorsa amministrazione Moscato aveva – per il tramite dell’assessore Vinciguerra - era intervenuta garantendo l'accessibilità con un affidamento di oltre 25mila euro per la manutenzione e sistemazione degli impianti, compreso quello che si trova nella sede dell’ex tribunale. Ci si aspetta che oltre la demagogia di questa amministrazione vi siano fatti concreti».

