Vittoria, sequestrate le schede per l’elezione della vicepresidente del Consiglio comunale

Sequestrate a Vittoria le schede per l’elezione della vicepresidente del consiglio comunale. Il sequestro è stato disposto dalla Procura di Ragusa che ha avviato un’indagine su quanto accaduto nella seduta del 23 novembre scorso, quando a sorpresa venne eletto il presidente Alfredo Vinciguerra, esponente della minoranza, con otto voti, uno in più di Concetta Fiore, consigliera comunale di maggioranza.

Dopo l’elezione della vicepresidente, i consiglieri della maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Aiello chiesero una verifica delle schede e, a sorpresa, vennero trovate delle schede con voti diversi: due voti per Concetta Fiore, espressi sul retro delle schede bianche, mentre sul retro di una scheda votata per un altro candidato, Salvatore Avola, venne trovato il nome di un altro candidato, Marco Greco. I consiglieri di maggioranza chiesero di riconsiderare il conteggio e di considerare eletta Concetta Fiore. Il 16 dicembre le schede dell’elezione del presidente vennero sequestrate, a più di un mese di distanza è arrivato anche il sequestro delle schede per l’elezione della vicepresidente Rosetta Noto. Nel frattempo, due giorni fa, il consiglio comunale ha votato la revoca del presidente Alfredo Vinciguerra, con i voti dei soli consiglieri di maggioranza, che ritengono illegittima l’elezione di Vinciguerra.

L’inchiesta della Procura è coordinata dal sostituto procuratore Santo Fornasier.

