Il sindaco di Vittoria è positivo, post su Facebook: "Il Covid non mi fa paura"

Con due post su Facebook a distanza di poche ore, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha annunciato di essere positivo al covid. E subito la sua pagina è stata riempita di messaggi e di auguri di pronta guarigione.

Aiello ha reso noto di essere "quasi asintomatico", ma anche di essere sereno in virtù della vaccinazione a cui si è sottoposto. Nell'ultimo post, inoltre, intitolato "Il Covid non mi fa paura", il sindaco mostra tutto il suo ottimismo e rassicura sulle sue condizioni di salute: "Alla fine è arrivato - scrive -. Era inevitabile, con la vita che conduco, che entrasse. Ma di una cosa sono certo. Non è riuscito a entrare prima, quando non ero vaccinato. Se così fosse stato, probabilmente non avrei avuto speranze. La mia fiducia nella scienza mi ha tutelato.

E il Cielo ancora una volta mi ha protetto e aiutato. Ringrazio per averlo preso solo ora che sono attrezzato a resistere, col vaccino. Per il rotto della cuffia, come altre volte. Anche ora c’è la farò. Ne sono sicuro".

Intanto, dalle ultime previsioni, la provincia di Ragusa, di cui appunto Vittoria fa parte, è al picco dei contagi. A certificare il dato è il Cnr, che con il matematico Giovanni Sebastiani ha analizzato l’evoluzione dei contagi nelle 107 provincie italiane. In Sicilia anche le province di Messina, Caltanissetta, Trapani ed Enna sono quelle che hanno già raggiunto il picco della quarta ondata di Covid, mentre Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa vengono definite «in crescita frenata», ovvero senza un boom di positivi, come invece avvenuto altrove.

