Chiaramonte Gulfi, respinta la mozione di sfiducia al sindaco Gurrieri

Il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, ha respinto la mozione di sfiducia al sindaco Sebastiano Gurrieri. Nella seduta di questa sera otto consiglieri hanno votato a favore della sfiducia, due soli hanno espresso voto contrario e altri due erano assenti.

A sorpresa il segretario comunale, Salvina Cirnigliaro, ha spiegato che per i comuni al di sotto dei 10 mila abitanti non basta la maggioranza del 60 per cento dei consiglieri per sfiduciare il sindaco, ma sono necessari i quattro quinti del consiglio.

Cirnigliaro ha citato una recente circolare regionale con valore normativo che modificherebbe la previsione per i comuni più piccoli: Chiaramonte ha 8154 abitanti. La seduta si è sciolta tra le proteste dei consiglieri che avevano espresso gli otto voti di sfiducia e che hanno minacciato di occupare l’aula consiliare. (ANSA).

