Vittoria, sequestrate le schede per l’elezione del presidente del consiglio comunale

I carabinieri hanno sequestrato questa mattina le schede utilizzate per l’elezione del presidente del consiglio comunale di Vittoria, avvenuta il 23 novembre scorso. I documenti sono stati acquisiti in accordo con l’autorità giudiziaria dopo l’apertura di un procedimento che, per il momento, non ha fatto registrare alcun indagato. Sono stati acquisiti anche alcuni documenti attinenti alla seduta consiliare.

Il 23 novembre scorso, era stato eletto presidente del consiglio comunale, Alfredo Vinciguerra, esponente della minoranza consiliare, con otto voti, mentre Concetta Fiore, esponente della maggioranza che sostiene il sindaco eletto Francesco Aiello, ne aveva ottenuti sette. L’elezione di Vinciguerra era stata ratificata dalla segretaria comunale. Dopo la proclamazione e dopo l’elezione della vicepresidente del consiglio comunale (Rosetta Noto, esponente della maggioranza e della lista Aiello sindaco), era stato chiesto un riconteggio dei voti ed erano state riscontrate delle anomalie, con alcuni voti espressi sul retro delle schede, anziché all’interno, su alcune schede. I consiglieri di maggioranza (gruppi Aiello sindaco, Pd, Partito Socialista) hanno chiesto la revoca della delibera di elezione del presidente Vinciguerra. Quest’ultimo ha presentato una richiesta sull’argomento di parere all’assessorato regionale Enti Locali.

