Vittoria, schiaffo ad Aiello: eletto presidente Vinciguerra di Fdi

Esordio a sorpresa del consiglio comunale di Vittoria. La maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Aiello, uscita vincitrice dalle ultime elezioni comunali, non è riuscita ad eleggere il presidente del consiglio. È risultato eletto Alfredo Vinciguerra, di Fratelli d’Italia, esponente dell’opposizione. Hanno pesato le divisioni all’interno dei gruppi consiliari: nella prima elezione i voti della maggioranza sono andati ai consiglieri Concetta Fiore, Salvatore Avola e Marco Greco. Nella terza votazione, quando bastava la maggioranza semplice per eleggere il presidente, Vinciguerra ha riportato otto voti ed è risultato eletto. Il neo presidente ha ottenuto i voti della sua coalizione (Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima, Lega), ma si è aggiunto un ottavo voto che ha consentito l’elezione. Non è improbabile che l’ottavo e decisivo voto sia venuto proprio dalle fila della stessa maggioranza. Vinciguerra aveva presieduto anche la seduta di insediamento del consiglio comunale in quanto consigliere anziano, perchè il più votato (1006 voti).

