Andrea La Rosa (Lega): "Fare crescere il partito nella provincia di Ragusa"

Il responsabile Enti locali della Lega provinciale di Ragusa, Andrea La Rosa, in visita a Chiaramonte Gulfi per incontrare alcuni dirigenti del partito, ribadisce la necessità di far crescere il partito nella provincia di Ragusa. Presenti all'incontro il consigliere comunale Giovanni Presti, Peppe Previti, Samuele Cultrera, Federico Chinnici e Raffaele Migliorisi.

"In sintonia con il commissario provinciale Salvo Mallia, sotto la supervisione del segretario regionale Nino Minardo e della deputazione regionale - sottolinea La Rosa - continuo la mia azione di monitoraggio e confronto sul territorio per consolidare i rapporti con le varie realtà politiche, movimenti e associazioni, con cui sarà possibile condividere strategie comuni e unità d’intenti. L'obiettivo principale che ci prefiggiamo - aggiunge La Rosa - è di fare crescere e strutturare il partito su tutta l’area provinciale. E ciò si può fare attraverso un costante confronto tra amministratori e dirigenti, coinvolgendo la base. Sulla scorta dell’esempio di altre realtà territoriali, intendiamo attivare percorsi di collaborazione anche nei comuni montani e Chiaramonte Gulfi è una realtà che merita attenzioni e impegni da parte della politica e delle istituzioni".

