Vittoria, appello contro vandalismo e risse a Scoglitti: "Servono più forze dell'ordine"

"Dai vandalismi alle risse in strada in pieno giorno, il passo è stato breve". E’ quanto denuncia il presidente provinciale del movimento politico Sviluppo ibleo, Andrea La Rosa, alla luce di quanto accaduto ieri a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel ragusano.

"Appena qualche giorno fa - afferma La Rosa - avevamo messo in evidenza la recrudescenza dei fenomeni legati al vandalismo che avevano interessato anche un’opera scultorea realizzata al porto di Scoglitti, oltre che la Madonnina di piazza Stazione a Vittoria. Bene, è passato appena poco tempo e abbiamo dovuto prendere atto del fronteggiarsi di due bande rivali che se le sono date di santa ragione a Scoglitti, tra l’altro in due momenti differenti. Un’esplosione di violenza che non trova giustificazioni, men che meno in questo periodo di pandemia in cui gli assembramenti dovrebbero essere contenuti. E, invece, c'è addirittura chi ne approfitta per dare vita a una rissa. Se a questo si aggiunge poi il tentato furto, sempre a Scoglitti e sempre in pieno centro, ai danni di un’attività commerciale, si ha l’esatta dimensione di un quadro a dir poco disastroso".

"Avevamo sollecitato, in occasione del reiterarsi degli episodi vandalici, l’intervento delle forze dell’ordine che già fanno sforzi non indifferenti, ma evidentemente non basta - aggiunge -. Questo significa che bisognerà garantire al territorio l’invio di un numero maggiore di unità. Alla luce di quanto accaduto ieri, riteniamo che questi interventi, legati al potenziamento degli organici in maniera massiccia, non possano essere più differiti. Si deve assicurare qualche risposta e consentire alla gente che, nel rispetto delle prescrizioni anticovid, intende vivere la frazione rivierasca in tutta tranquillità, di poterlo fare senza correre rischi di alcun genere. No, quella di ieri non è stata affatto una pagina edificante per la nostra realtà. Occorre una presenza forte e decisa che garantisca sicurezza. Occorre che questi episodi non si ripetano più per il benessere e l'incolumità dell’intera collettività".

