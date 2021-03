Finanziaria all'Ars, il sindaco di Pozzallo: "Dimezzati i fondi ai Comuni in cui sbarcano migranti"

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, punta il dito contro il testo della Finanziaria regionale, in esame all'Ars. Il primo cittadino accusa che è stato "dimezzato il contributo straordinario per i Comuni che si occupano del fenomeno migratorio".

"Non è questo è un bel segnale della massima istituzione regionale nei confronti di enti locali, che per la loro posizione geografica, sono costretti ad affrontare un fenomeno che ha dimensioni planetarie", attacca Ammatuna.

"Si è ancora in tempo per porre rimedio ad una proposta. Faccio appello ai deputati regionali, di tutti gli schieramenti politici, per porre rimedio ad una proposta che non rappresenta un bel messaggio nei confronti di enti locali, che affrontano il fenomeno migratorio con tanti impegno e solidarietà per nome e per conto della Sicilia".

