Forza Italia, Chessari è il nuovo responsabile cittadino di Ragusa

Giorgio Chessari, 48 anni, ragusano è il neo Coordinatore cittadino di Ragusa di Forza Italia. “Mi impegnerò al massimo per questa città che amo profondamente per ridarle il lustro che merita”.

Chessari è un imprenditore che ha avviato diverse aziende nel campo dell’informatica e ricambistica auto. Dopo una intensa parentesi nel sindacato e nel patronato, ha deciso di impiegare l’esperienza maturata negli anni, al servizio di imprese e lavoratori, creando la “Mediagroup”, una società che si occupa, con successo, di assistenza, supporto e servizi integrati per le imprese.

Da sempre sostenitore azzurro, è stato tra gli storici fondatori della sezione di Ragusa del partito seguendo le vicissitudini politiche della città.

"In breve tempo individuerò e presenterò una squadra che avrà il compito di occuparsi dei bisogni e delle necessità che la cittadinanza attende. Ragusa – aggiunge Chessari - è una delle città economicamente più importanti della Sicilia ma che soffre la mancanza di collegamenti con gli altri centri siciliani. Bisognerà lavorare per colmare questo gap".

A Chessari giungono i complimenti per il nuovo incarico dal coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè a cui augura un proficuo lavoro. “Ho molto apprezzato le doti politiche di Chessari e sono certo che la grande esperienza politica e sindacale oltrechè professionale sarà importante per la crescita del partito nel comprensorio e per i cittadini ragusani”.

“La nomina di Chessari è un primo segnale verso la composizione della mappa dei responsabili cittadini”. Lo dice il coordinatore provinciale Giancarlo Cugnata che aggiunge: “Con la nomina del coordinatore della città capoluogo, dopo aver registrato le numerose adesioni al partito, iniziamo il percorso di nomine nel panorama della provincia ragusana. Questo è un primo segnale importante per essere pronti come partito moderato di centro alle prossime competizioni elettorali. Ringrazio per la scelta di Chessari il senatore Giovanni Mauro, sempre attento alle dinamiche del partito, e insieme auguriamo buon lavoro al nuovo coordinatore cittadino”.

© Riproduzione riservata