Zone rosse nel Ragusano, Di Pasquale: "Se prorogate serve un ristoro"

"Se il governo regionale deciderà di prorogare le 'zone rosse' in provincia di Ragusa, accompagni questo provvedimento con un contestuale ristoro economico per i Comuni interessati". Lo ha detto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, intervenendo in aula nel corso della seduta di ieri, rivolgendosi al governo regionale.

"Il 3 dicembre 'scadranno' le zone rosse determinate per il Covid - ha detto Dipasquale - ma a differenza del resto dell’isola, la provincia di Ragusa è interessata per ben un terzo da questo provvedimento con Comiso, Acate e Vittoria, che rappresenta il 'polmone economicò della Sicilia orientale. Stiamo parlando di tre Comuni che mettono insieme una popolazione di oltre 100 mila abitanti, e che vedono una grande concentrazione di attività imprenditoriali. E’ una situazione particolare - ha concluso Dipasqaule - rispetto alla quale l’eventuale proroga delle zone rosse deve prevedere anche provvedimenti specifici di sostegno alla popolazione ed all’economia locale".

