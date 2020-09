Allagamenti a Ragusa, i consiglieri Pd: "Servono soluzioni tangibili"

“È assurdo. Ci vengono a raccontare la favoletta che una volta c’erano le foreste e che, adesso, sono sorte le città. Purtroppo, indietro non ci possiamo tornare e ci servono soluzioni. Tangibili, concrete”.

È il commento dei consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Mario Chiavola e Mario D’Asta, dopo avere preso atto della replica diffusa dall’amministrazione comunale sui progetti in cantiere per bloccare il fenomeno degli allagamenti ogni qualvolta, in città, arrivano acquazzoni un poco più violenti del normale.

“Non ci possono, soprattutto, raccontare – aggiungono i due esponenti democratici – che soltanto da qualche mese si sono messi a lavorare perché è da oltre due anni che sono impegnati a governare la città, quindi ci troviamo quasi a metà mandato, e ancora non si registra una soluzione effettiva. Le chiacchiere non servono a nulla. Anzi, stanno a zero. Che si mettano a lavorare per arrivare ai risultati concreti che tutta la cittadinanza attende. Bello fantasticare con le parole. Ma sono indispensabili i fatti”.

