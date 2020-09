Migranti, il sindaco di Pozzallo: "Emergenza anche qui, il Governo non ci escluda"

«Apprendo che sono previsti interventi a favore di Lampedusa e non posso non essere d’accordo con questa scelta, vista la situazione emergenziale che sta vivendo. L’emergenza, comunque, non si esaurisce a Lampedusa. Riguarda anche altre località come Pozzallo, che non può essere esclusa dai provvedimenti previsti dal Governo». Lo ha affermato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, commentando gli esiti dell’incontro avvenuto ieri a Roma tra il presidente del consiglio dei ministri, una delegazione di ministri, il sindaco di Lampedusana ed il governatore siciliano.

Ammatuna ha definito l’incontro «un passo importante perché si affronta il problema migranti all’interno di un corretto iter istituzionale».

«Anche oggi, tra l’altro - aggiunge - è in corso uno sbarco di 53 migranti che sono arrivati al porto di Pozzallo a bordo di due motovedette della Guardia Costiera ed anche per loro sono previsti i tamponi prima dello sbarco ed in caso di positività il trasferimento in altra sede».

«Riconoscendo la priorità di intervento a Lampedusa - conclude - ribadisco comunque la necessità che sia affrontato il problema immigrazione nella sua totalità, coinvolgendo nella loro interezza tutti i territori interessati».

