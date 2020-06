Zes, il sindaco di Pozzallo: "Con 294 ettari una grande opportunità di sviluppo"

Ben 294 ettari sono stati assegnati a Pozzallo con l'istituzione delle Zes in Sicilia. Un grande occasione di sviluppo con notevoli incentivi fiscali, il credito d'imposta per gli investimenti e soprattutto una notevole semplificazione di tutte le procedure propedeutiche alle imprese che si insedieranno in questi territori.

Dopo le grandi aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo, Pozzallo diventa così di fatto il quarto polo in Sicilia.

Soddisfazione da parte del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. "Un altro tassello importante nella costruzione di una realtà produttiva rilevante che assicurerà un grande sviluppo economico. Dopo l'apertura della stazione passeggeri, il finanziamento di 1 milione di euro per la progettazione del Porto, il finanziamento di 12 milioni di euro della S.P. 46 Ispica-Pozzallo, che collegherà mediante la circonvallazione il porto, Pozzallo si avvia a diventare uno dei poli produttivi più importanti dell'intero Sud dell'Italia".

