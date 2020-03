Regione, nuovo dirigente al dipartimento Lavoro: è il ragusano Gianni Vindigni

Il governo regionale ha nominato Gianni Vindigni (attualmente direttore dell'ufficio provinciale del Lavoro di Ragusa), nuovo dirigente del Dipartimento lavoro dell'assessorato regionale alla Famiglia. Vindigni, di Vittoria, si insedierà la prossima settimana.

"C'è bisogno di un grande impegno in questo momento di emergenza sanitaria - dice - e penso al ruolo nuovo che dovranno avere gli uffici provinciali del lavoro e i centri per l'impiego, ma penso anche agli ispettorati del lavoro dove molti vertici sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Saranno i primi atti che farò per dare una reggenza a tutti gli ispettorati. Non è una situazione facile ma sono pronto alla sfida".

© Riproduzione riservata