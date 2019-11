Le "sardine" scendono in piazza a Ragusa: sabato il raduno

"Riempiamo Piazza San Giovanni a Ragusa, di tanti pesciolini colorati, date libero sfogo alla vostra fantasia e creatività, diciamo chiaro e tondo a tutti che vogliamo un mondo di pace, di solidarietà, di crescita ed opportunità per noi e i nostri figli, e che l'unica "razza" in cui ci riconosciamo, è quella umana. Ragusa non abbocca".

Così sulla pagina Facebook "Le Sardine di Ragusa e provincia", che conta oltre 7mila adesioni, viene annunciato il raduno alle 19.30 in piazza San Giovanni.

"In coordinamento del movimento nazionale '6000 sardine' - dice una nota -, sabato si svolgerà una festa priva di simboli di partito, e sono già tantissime le adesioni di persone, volontari e associazioni impegnate nel sociale, unite dalla voglia di manifestare per valori legati all'antifascismo, solidarietà, rispetto, accoglienza e inclusione".

