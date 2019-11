Sanità, Di Maio a Ragusa: "Toglieremo alle regioni le nomine dei manager"

«Da gennaio toglieremo alle regioni la titolarità delle nomine dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere». L’ha detto Luigi Di Maio parlando a Ragusa agli attivisti del M5S. «La sanità si cambia anche così - ha aggiunto -, togliendo poteri di nomina ai governatori che ne fanno un uso politico e strumentale».

Facendo un bilancio alla Camera di commercio di Ragusa ha poi detto: «Chi ci vuole morti, ci troverà sempre in piedi a combattere sino all’ultimo minuto». «In 18 mesi - ha aggiunto - abbiamo fatto leggi di grande portata come il carcere per i grandi evasori, ma qualcuno vuole trasformarci come il male di questo Paese. Noi ci saremo

sino alla fine. Purtroppo, nell’inseguire gli obiettivi abbiamo perso il contatto con la gente. Non a caso sono qui: vogliamo recuperare il rapporto privilegiato con la cittadinanza».

© Riproduzione riservata