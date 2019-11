Pozzallo, dissesto della strada provinciale 67: ripristino in tempi rapidi

Istituito un secondo percorso alternativo alla strada provinciale 67 a Pozzallo. Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, dopo aver emanato un'ordinanza di interdizione al transito veicolare e pedonale dal chilometro 1.300 al chilometro 1.400 per effetto dello smottamento della carreggiata provocata dal nubifragio del 25 ottobre scorso ed aver indicato come percorso alternativo la strada provinciale 121 e 46, oggi ha emanato una seconda ordinanza in cui viene istituito un secondo percorso alternativo per il traffico pedonale e veicolare con l’esclusione dei mezzi pesanti.

A seguito dei sopralluoghi, sono al vaglio dell'Amministrazione comunale atti e soluzione per rimediare all’interruzione di un’arteria stradale che di fatto ha spaccato in due la fascia costiera della zona Est e zona Sud della provincia di Ragusa. "L'intervento di ripristino della carreggiata stradale - assicurano - avverrà in tempi rapidissimi".

